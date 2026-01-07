İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün qızı Rusiya yığmasının heyətindən kənarda qalıb

    Fərdi
    • 07 yanvar, 2026
    • 12:32
    Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün qızı Rusiya yığmasının heyətindən kənarda qalıb

    Bədii gimnast Lalə Kramarenko 2026-cı il üçün Rusiyan millisinin heyətinə daxil edilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.

    2025-ci ilin əvvəlində onun məşqçisi İrina Viner idmançının 2024-cü ildə uğursuz diz əməliyyatı keçidiyini iddia etsə də, bu, sonradan təkzib olunub.

    L.Kramarenko ötən ilin noyabrında karyerasını bərpa edib.

    Qeyd edək ki, Lalə Kramarenko Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı Dmitri Kramarenkonun qızıdır. O, daha əvvəl Rusiya çempionatında qızıl medallar qazanıb. Bundan əlavə, gimnast yeniyetmələr arasında üçqat dünya çempionudur.

    Lala Kramarenko Dmitri Kramarenko Bədii gimnastika İrina Viner Rusiya yığması

    Son xəbərlər

    13:20

    Türkiyədə qəzaya uğrayan Liviya təyyarəsinin "qara qutu"su zədələnib

    Region
    13:20

    Albaniya klubuna keçən azərbaycanlı futbolçu: "Özümü Avropada sınamağa üstünlük verdim"

    Futbol
    13:11

    Paris aeroportlarında əlverişsiz hava şəraiti 150-yə yaxın reysin ləğvinə səbəb olub

    Digər ölkələr
    13:05

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin şirkəti ləğv olunur

    Biznes
    13:01

    Bakı və Kiyev regionlararası əlaqələri intensivləşdirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    12:48

    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun oyun proqramı məlum olub

    Futbol
    12:43

    Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

    Futbol
    12:40

    Sabah hava yağmursuz və dumanlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:32

    Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçının tarixi açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti