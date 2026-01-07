Belarus səfiri Samir Şərifovla Bakı-Minsk münasibətlərini müzakirə edib
- 07 yanvar, 2026
- 12:19
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov Belarus səfiri Dmitri Pineviçlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc olunmuş məlumatda deyilir.
"İkitərəfli və çoxtərəfli gündəliyə aid məsələlər, habelə qarşıdan gələn tədbirlərə hazırlıq müzakirə olunub", - XİN-dən bildirilib.
