Посол Беларуси обсудил с Самиром Шарифовым двусторонние отношения Баку и Минска

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с посолом Беларуси Дмитрием Пиневичем.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте внешнеполитического ведомства Беларуси.

"Обсуждены широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, а также подготовка предстоящих мероприятий", - отметили в МИД.