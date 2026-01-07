Посол Беларуси обсудил с Самиром Шарифовым двусторонние отношения Баку и Минска
Внешняя политика
- 07 января, 2026
- 12:12
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с посолом Беларуси Дмитрием Пиневичем.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте внешнеполитического ведомства Беларуси.
"Обсуждены широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, а также подготовка предстоящих мероприятий", - отметили в МИД.
