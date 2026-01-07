Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela
    Azerbaijan's deputy FM, Belarus ambassador discuss Baku-Minsk relations

    Foreign policy
    • 07 January, 2026
    • 12:56
    Azerbaijan's deputy FM, Belarus ambassador discuss Baku-Minsk relations

    Azerbaijan's Deputy Foreign Minister Samir Sharifov met with Belarusian Ambassador to Azerbaijan Dmitry Pinevich, Report informs, referring to the Belarusian Foreign Ministry.

    "During the meeting, the sides discussed issues related to the bilateral and multilateral agenda, as well as preparation for upcoming events," reads the statement.

    Belarus səfiri Samir Şərifovla Bakı-Minsk münasibətlərini müzakirə edib
    Посол Беларуси обсудил с Самиром Шарифовым двусторонние отношения Баку и Минска

