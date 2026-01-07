Azerbaijan's deputy FM, Belarus ambassador discuss Baku-Minsk relations
- 07 January, 2026
- 12:56
Azerbaijan's Deputy Foreign Minister Samir Sharifov met with Belarusian Ambassador to Azerbaijan Dmitry Pinevich, Report informs, referring to the Belarusian Foreign Ministry.
"During the meeting, the sides discussed issues related to the bilateral and multilateral agenda, as well as preparation for upcoming events," reads the statement.
