Самед Сеидов: Отношения Азербайджана, Турции и Грузии могут стать примером всему миру

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Батуме состоялось 2-е заседание парламентских комитетов по иностранным делам Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на заседании главы комитетов Самед Сеидов, Тедо Джапаридзе и Ахмет Берат Чонкар обсудили вопросы трехстороннего межпарламентского сотрудничества.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Азербайджана Самед Сеидов, выступая на заседании, заявил, что отношения трех стран могут стать примером для всего мира: "Первое заседание прошло в Баку. Были обсуждены важные вопросы, были налажены связи. Было принято решение продолжать эти контакты в будущем".

Отметим, что третье заседание парламентских комитетов по иностранным делам состоится в Турции.