Садыр Жапаров и глава Baykar обсудили вопрос углубления военно-технических связей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель совета директоров турецкой компании Baykar Technology Сельджук Байрактар обсудили вопросы углубления военно-технического партнерства и реализации совместных проектов в оборонной сфере.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель совета директоров турецкой компании Baykar Technology Сельджук Байрактар обсудили вопросы углубления военно-технического партнерства и реализации совместных проектов в оборонной сфере.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Жапаров подчеркнул, что укрепление сотрудничества с такими международными компаниями, как Baykar Technology, играет ключевую роль в повышении обороноспособности страны, развитии национального военно-промышленного комплекса и укреплении региональной безопасности.

Байрактар в свою очередь отметил, что компания готова к расширению взаимодействия с Кыргызстаном. Он подарил президенту макет беспилотного летательного аппарата Akıncı, на крыльях которого изображены ключевые моменты из эпоса "Манас".

Кроме того, Жапаров вручил Байрактару орден "Данк" за значительный вклад в укрепление обороноспособности и военного потенциала Кыргызстана.