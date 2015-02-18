Саакашвили заявил о намерении вернуться к власти в Грузии

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на родину и через выборы снова прийти к власти. Об этом, как передает Report со ссылкой на РБК, экс-президент рассказал в интервью телеканалу "Рустави-2".

По мнению Саакашвили, новые грузинские власти "довели страну до нищеты".

"Бывший премьер Иванишвили посчитал, что Грузия должна занять такую позицию, чтобы о ней забыли - она не должна поддерживать Украину, не должна говорить об Абхазии, Цхинвали", – считает он.

В августе 2014 года Саакашвили был объявлен в национальный розыск Главной прокуратурой Грузии. Экс-президенту Грузии было предъявлено обвинение в растрате государственных средств. В конце ноября ему предъявили новое обвинение в препятствии расследованию по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии.

Против Саакашвили также выдвигались обвинения в избиении депутата парламента в 2005 году и превышении полномочий.

В середине января 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Михаила Саакашвили своим внештатным советником.