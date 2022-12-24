Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от сдачи анализов в рамках расследования дела об его отравлении, причина - недоверие к лаборатории.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от сдачи анализов в рамках расследования дела об его отравлении, причина - недоверие к лаборатории.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Специальная следственная служба в рамках расследования дела о возможном отравлении уже несколько раз пытается взять у экс-президента образцы волос, крови и ногтей.

"Мы не доверяем ни следствию, ни экспертному учреждению по двум причинам. Во-первых, у них нет соответствующих разрешений на проведение этой экспертизы. Во-вторых, само экспертное бюро вызывает недоверие, потому что Саакашвили отравлен в государственной системе, а экспертное бюро, подчиненное той же государственной системе, будет необъективным и сделает ложный вывод", - сказал Хачапуридзе.

При этом он подчеркнул, что они предложили следствию свою альтернативу.

"Мы предложили привезти специалистов одного из авторитетных экспертных бюро европейских государств, а также США, взять пробы, опечатать их у меня на глазах, пригласить наших специалистов при этом, забрать и отправить пробы за границу" , - сказал он.