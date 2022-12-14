Саакашвили вновь объявил голодовку

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку - он требует предоставления возможности дистанционного участия в судебном заседании.

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку - он требует предоставления возможности дистанционного участия в судебном заседании.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе журналистам.

Назначенное на 14 декабря заседание по пересмотру отбывания экс-президентом наказания по состоянию здоровья было отложено до 22 декабря. Судья принял это решение после того, как Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что "на данном этапе лишена возможности обеспечить дистанционное включение".

"Сегодня мне отказали в самом элементарном праве - присутствовать на своем судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста - голодовке", - говорится в заявлении Саакашвили, которое зачитал Хачапуридзе.

Ранее Саакашвили дважды объявлял голодовку. Первый раз - в день задержания, 1 октября 2021 года. Тогда голодовка продлилась 50 дней, что подорвало здоровье экс-президента.

С 12 мая осужденный Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".