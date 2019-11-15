Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приветствует требование объединенной оппозиции в Грузии о назначении в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и с надеждой смотрит в будущее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Саакашвили в прямом эфире телекомпании "Пирвели".

"Безусловно, я приветствую требование грузинской оппозиции, я буду активно подключен к этому процессу, Грузию нужно спасать. У меня есть надежда, какой не было никогда! Мы все должны спасти государственность и независимость Грузии, мы должны отложить наши амбиции и поддержать грузинский народ", - заявил Саакашвили в прямом эфире телекомпании "Пирвели".

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.

Он добавил, что считает важным перенести протест во все регионы страны и продолжить акции.

На данный момент митинг перед зданием парламента завершен, однако на прилегающей территории расставлено несколько палаток, десятки людей решили переночевать на месте. Оставшиеся участники акции разожгли огонь, принесли с собой теплую одежду и еду. Они заявляют, что масштабные протесты возобновятся в пятницу с утра.