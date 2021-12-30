Саакашвили перевели из военного госпиталя в тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 20 ноября проходил курс лечения в военном госпитале города Гори, доставлен обратно в тюрьму №12 города Рустави.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 20 ноября проходил курс лечения в военном госпитале города Гори, доставлен обратно в тюрьму №12 города Рустави.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, перевод политика произошел в ночь на четверг. Камера телеканала зафиксировала, как с территории госпиталя выехал эскорт автомобилей, состоящий из реанимобиля, машин конвоиров и правоохранителей. По утверждению "Рустави 2", в нем находился Саакашвили. Позже эта же колонна въехала во двор руставской тюрьмы. Поздно ночью власти также мобилизовали дополнительные силы полиции, которые расположились на территории соответствующего пенитенциарного учреждения.

Минюст Грузии официальных комментариев пока не делал, однако адвокаты и соратники Саакашвили уверены, что он уже доставлен из госпиталя в тюрьму. "Мы ничего не знали о переводе [Саакашвили]. Более того, нам до сих пор не подтверждает это Специальная пенитенциарная служба. На наши звонки не отвечают, однако я сам уверен, что [бывшего] президента доставили в руставскую тюрьму", - сказал адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

Саакашвили впервые решили перевезти из госпиталя в тюрьму 27 декабря, однако после того, как ему сообщили об этом решении, политик стал сопротивляться, потерял сознание. Специальная пенитенциарная служба на время решила отложить исполнение этого решения.