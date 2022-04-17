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С начала войны в Украине погибли 202 ребенка

С начала войны в Украине погибли 202 ребенка Более 563 детей пострадали в Украине в результате военных действий Российской Федерации, 202 ребенка погибли и более 361 ранены.
В регионе
17 апреля 2022 г. 10:42
С начала войны в Украине погибли 202 ребенка

Более 563 детей пострадали в Украине в результате военных действий Российской Федерации, 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ювенальных прокуроров, обнародованные Офисом генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

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Версия на английском языке Number of children killed in Russia's war in Ukraine exceeds 200
Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibədə ölən uşaqların sayı 200-ü keçib

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