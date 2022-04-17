С начала войны в Украине погибли 202 ребенка

Более 563 детей пострадали в Украине в результате военных действий Российской Федерации, 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Более 563 детей пострадали в Украине в результате военных действий Российской Федерации, 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ювенальных прокуроров, обнародованные Офисом генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.