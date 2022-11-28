С начала года Туркменистан экспортировал в Китай более 40 млрд кубометров газа

С начала 2022 года по газопроводу Туркменистан-Китай в КНР было поставлено более 40 млрд кубометров туркменского природного газа.

С начала 2022 года по газопроводу Туркменистан-Китай в КНР было поставлено более 40 млрд кубометров туркменского природного газа.

Как сообщает Report, в этот период по трубопроводу в среднем транспортировалось около 120 млн кубометров природного газа в сутки.

Газопровод Туркменистан-Китай стабильно и безопасно работает уже 4 730 дней с момента ввода в эксплуатацию. Он приносит пользу более чем 500 млн человек в 27 провинциях КНР.

Туркменистан является главным поставщиком природного газа в Китай. Стоимостный объем поставок туркменского голубого топлива в КНР за январь-октябрь 2022 года составил 8,23 млрд долларов США.