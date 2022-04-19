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С начала боевых действий в Украине ВС России уничтожили 140 самолетов, 487 БПЛА

С начала боевых действий в Украине ВС России уничтожили 140 самолетов, 487 БПЛА ВС России с начала проведения боевых действий в Украине уничтожили 140 самолетов.
В регионе
19 апреля 2022 г. 11:42
С начала боевых действий в Украине ВС России уничтожили 140 самолетов, 487 БПЛА

ВС России с начала проведения боевых действий в Украине уничтожили 140 самолетов.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за указанный период было уничтожено 487 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 353 танка и бронемашины, 252 зенитных ракетных комплекса, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1 014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 208 единиц специальной военной автомобильной техники ВС Украины.

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