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С доставкой вакцины от COVID-19 в Грузию возникли задержки 

С доставкой вакцины от COVID-19 в Грузию возникли задержки  Доставка вакцины от COVID-19 в Грузию ожидалась в конце февраля
В регионе
22 февраля 2021 г. 09:43
С доставкой вакцины от COVID-19 в Грузию возникли задержки 
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Доставка вакцины от коронавируса (COVID-19) в Грузию запаздывает.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, определенные задержки возникли в связи с запасами вакцины Pfizer: "Ведется активная работа для ускорения этого процесса".

Директор Тбилисской больницы инфекционных заболеваний Тенгиз Церцвадзе отметил, что доставка вакцины в Грузию отложена примерно на 1-2 недели: "Доставка вакцины в Грузию осуществится примерно в первой половине марта".

Доставка вакцины от COVID-19 в Грузию ожидалась в конце февраля.

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Версия на английском языке Delivery of COVID-19 vaccine to Georgia postponed
Версия на азербайджанском языке Gürcüstana koronavirus əleyhinə vaksinin çatdırılması təxirə salınıb

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