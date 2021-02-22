С доставкой вакцины от COVID-19 в Грузию возникли задержки

Доставка вакцины от COVID-19 в Грузию ожидалась в конце февраля

Доставка вакцины от коронавируса (COVID-19) в Грузию запаздывает.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, определенные задержки возникли в связи с запасами вакцины Pfizer: "Ведется активная работа для ускорения этого процесса".

Директор Тбилисской больницы инфекционных заболеваний Тенгиз Церцвадзе отметил, что доставка вакцины в Грузию отложена примерно на 1-2 недели: "Доставка вакцины в Грузию осуществится примерно в первой половине марта".

Доставка вакцины от COVID-19 в Грузию ожидалась в конце февраля.