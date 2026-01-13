Ряд стран ЕС вызвали иранских послов из-за подавления протестов в Иране

Финляндия, Испания и Нидерланды вызвали иранских послов для выражения официального протеста в связи с продолжающимся жестоким подавлением демонстраций в Исламской Республике.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Давид ван Веел сообщил, что иранский посол был вызван в МИД для официального выражения протеста против против "чрезмерного насилия в отношении протестующих, массовых произвольных задержаний и отключений интернета".

По его словам, этот шаг был предпринят "в координации" с другими европейскими партнерами.

Аналогичные шаги предприняла и Финляндия, вызвав посла Ирана. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что ограничения доступа к интернету со стороны иранских властей затрудняют информирование о происходящем и вызывают серьезную озабоченность по поводу прав человека.

К дипломатическим мерам присоединилась и Испания. Министерство иностранных дел страны вызвало иранского посла в Мадриде и потребовало от Тегерана прекратить информационную блокаду и аресты участников протестов.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны.

По имеющимся данным, число погибших в ходе протестов в Иране, продолжающихся уже третью неделю, достигло почти 2000 человек. Интернет и мобильная связь были отключены в стране вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.