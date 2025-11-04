Политолог: Необходимо создать механизм совместного реагирования на катастрофы в Южном Кавказе
В регионе
- 04 ноября, 2025
- 18:44
Странам Южного Кавказа необходимо сформировать видение дальнейшего сотрудничества, имея эффективные механизмы трехсторонних контактов.
Как сообщает Report со ссылкой на Armenpress, об этом директор Бакинского аналитического центра имени Топчубашова, политолог Русиф Гусейнов заявил сегодня на "Форуме Орбели 2025: построение мира и многостороннего сотрудничества" в Ереване.
"Если кто-то считает, что геополитические проблемы будут нам мешать, то мы можем двигаться вперед небольшими, но уверенными шагами. Недавно мы опубликовали работу, в которой предложили создать механизм совместного реагирования на региональные катастрофы, который мог бы стать взаимовыгодной площадкой для сотрудничества", - сказал азербайджанский эксперт.
