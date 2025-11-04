Politoloq: Cənubi Qafqazda fəlakətlərə birgə reaksiya mexanizminin yaradılması zəruridir
- 04 noyabr, 2025
- 19:21
Cənubi Qafqaz ölkələri üçtərəfli əlaqələr üçün effektiv mexanizmlərlə gələcək əməkdaşlıq üçün bir vizyon formalaşdırmalıdırlar.
"Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Topçubaşov adına Bakı Analitik Mərkəzinin direktoru, politoloq Rusif Hüseynov bu gün İrəvanda keçirilən "Orbeli Forumu 2025: Sülhün və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
"Əgər kimsə geosiyasi məsələlərin bizə mane olacağına inanırsa, kiçik, lakin inamlı addımlarla irəliləyə bilərik. Bu yaxınlarda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq platformasına çevrilə biləcək regional fəlakətlərə birgə reaksiya mexanizminin yaradılmasını təklif edən bir məqalə dərc etdik", - azərbaycanlı ekspert bildirib.
