    Politoloq: Cənubi Qafqazda fəlakətlərə birgə reaksiya mexanizminin yaradılması zəruridir

    Region
    • 04 noyabr, 2025
    • 19:21
    Cənubi Qafqaz ölkələri üçtərəfli əlaqələr üçün effektiv mexanizmlərlə gələcək əməkdaşlıq üçün bir vizyon formalaşdırmalıdırlar.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Topçubaşov adına Bakı Analitik Mərkəzinin direktoru, politoloq Rusif Hüseynov bu gün İrəvanda keçirilən "Orbeli Forumu 2025: Sülhün və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması" adlı beynəlxalq konfransda deyib.

    "Əgər kimsə geosiyasi məsələlərin bizə mane olacağına inanırsa, kiçik, lakin inamlı addımlarla irəliləyə bilərik. Bu yaxınlarda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq platformasına çevrilə biləcək regional fəlakətlərə birgə reaksiya mexanizminin yaradılmasını təklif edən bir məqalə dərc etdik", - azərbaycanlı ekspert bildirib.

    Cənubi Qafqaz Rusif Hüseynov əməkdaşlıq platforması İrəvan
    Политолог: Необходимо создать механизм совместного реагирования на катастрофы в Южном Кавказе
    Political scientist: Necessary to create mechanism for joint response to disasters in South Caucasus

