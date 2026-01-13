Рубио проведет встречу с главой МИД Армении

Глава Госдепа США Марко Рубио примет министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во вторник в Государственном департаменте.

Как передает Report, об этом сообщил Госдеп США.

Встреча начнется в 12:00 по местному времени (21:00 по Баку).

Согласно информации, во встрече также примут участие заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа Брендан Ханрахан.