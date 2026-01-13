Рубио проведет встречу с главой МИД Армении
В регионе
- 13 января, 2026
- 09:21
Глава Госдепа США Марко Рубио примет министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во вторник в Государственном департаменте.
Как передает Report, об этом сообщил Госдеп США.
Встреча начнется в 12:00 по местному времени (21:00 по Баку).
Согласно информации, во встрече также примут участие заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа Брендан Ханрахан.
Последние новости
09:57
В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожарПроисшествия
09:52
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
09:44
В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два раненыВ регионе
09:41
Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозковИнфраструктура
09:31
Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном странДругие страны
09:29
Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из ИранаЭнергетика
09:27
В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападенииПроисшествия
09:23
ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управленииФинансы
09:22