Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рубио проведет встречу с главой МИД Армении

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 09:21
    Рубио проведет встречу с главой МИД Армении

    Глава Госдепа США Марко Рубио примет министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во вторник в Государственном департаменте.

    Как передает Report, об этом сообщил Госдеп США.

    Встреча начнется в 12:00 по местному времени (21:00 по Баку).

    Согласно информации, во встрече также примут участие заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа Брендан Ханрахан.

    Марко Рубио Арарат Мирзоян США-Армения мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcək
    Rubio to meet Armenian foreign minister at State Department

    Последние новости

    09:57

    В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар

    Происшествия
    09:52

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:44

    В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два ранены

    В регионе
    09:41

    Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозков

    Инфраструктура
    09:31

    Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном стран

    Другие страны
    09:29

    Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана

    Энергетика
    09:27

    В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападении

    Происшествия
    09:23

    ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управлении

    Финансы
    09:22

    Центр обеспечения здравоохранения выбрал страховщика

    Финансы
    Лента новостей