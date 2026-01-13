İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 09:24
    Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcək

    ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio bu gün Dövlət Departamentində Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanı qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb.

    Görüş yerli vaxtla saat 12:00-da (Bakı vaxtı ilə 21:00 - red.) başlayacaq.

    Məlumata görə, görüşdə ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison Huker və Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə bürosunun baş əməkdaşı Brendan Hanrahan da iştirak edəcəklər.

    ABŞ Ermənistan Marko Rubio Ararat Mirzoyan
    Рубио проведет встречу с главой МИД Армении
    Rubio to meet Armenian foreign minister at State Department

    Son xəbərlər

    09:46

    "Aşqar" elmi istehsalat birliyi kreditorlarına müraciət edib

    Biznes
    09:45
    Video

    Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş verib

    Hadisə
    09:45

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    09:41

    Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olub

    Region
    09:35

    Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olub

    Futbol
    09:25

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun daha bir matçı keçiriləcək

    Komanda
    09:24

    Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    09:23

    Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar var

    Digər ölkələr
    09:19

    AAYDA gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti