Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 13%
Финансы
- 29 января, 2026
- 17:51
В Азербайджане в 2025 году собрано 1 млрд 138,898 млн манатов страховых взносов за счет добровольных видов страхования, что на 12,6% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.
За отчетный период сумма выплат по добровольным видам страхования составила 773,824 млн манатов, что на 26,2% больше, чем годом ранее.
Таким образом, за 12 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке добровольного страхования, выплачено 67,9 манатов. Год назад этот показатель составлял 60,6 манатов.
Напомним, что в 2025 году по линии 16 страховых компаний Азербайджана собрано 1 млрд 504,709 млн манатов страховых взносов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.
