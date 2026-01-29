Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyüb
- 29 yanvar, 2026
- 17:34
2025-ci ildə Azərbaycanda könüllü sığorta növləri hesabına 1 milyard 138,898 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 12,6 % çoxdur.
Hesabat dövründə könüllü sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 773,824 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 26,2 % çoxdur.
Beləliklə, 12 ayda könüllü sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 67,9 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 60,6 manat olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 504,709 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, 2024-cü ilə nisbətən 11,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 920,395 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 22,3 % çoxdur.
Ötən il sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,2 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki il bu göstərici 55,6 manat olub.