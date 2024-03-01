Рубинян: Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира

Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира.

Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мирного договора.

Как передает Report, об этом заместитель председателя парламента Армении, специальный представитель Армении в процессе диалога Армения-Турция Рубен Рубинян заявил в рамках панели на тему "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе", проходящей на III Дипломатическом форуме в Анталье.

Говоря о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, Рубинян выразил надежду, что стороны смогут достичь необходимых результатов.

Он напомнил, что Армения и Азербайджан уже смогли договориться по базовым принципам мира - это признание территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации, разблокирование региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета.

"Если уже согласованные главами двух стран принципы мы сможем вписать в соглашение, то очень быстро можно будет достичь мира", - сказал Рубинян.

Говоря о нормализации отношений Армении с Турцией, он отметил, что в таком чувствительном вопросе самое главное - это реализация достигнутых соглашений.

По его словам, если в будущем между Арменией и Турцией будут подписаны договоренности, необходимо чтобы они были реализованы.

Рубинян заявил, что несмотря на то, что уровень доверия народов друг к другу находится на невысоком уровне, стороны стремятся к нормализации отношений.

"Мы продолжаем этот процесс, и я надеюсь, что мы с Сердаром Кылыджем достигнем той цели, которую поставили вместе - полной нормализации отношений между Арменией и Турцией и установления дипотношений", - подытожил он.