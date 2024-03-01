О нас

Рубинян: Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира

Рубинян: Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира.
В регионе
1 марта 2024 г. 14:09
Рубинян: Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира

Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мирного договора.

Как передает Report, об этом заместитель председателя парламента Армении, специальный представитель Армении в процессе диалога Армения-Турция Рубен Рубинян заявил в рамках панели на тему "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе", проходящей на III Дипломатическом форуме в Анталье.

Говоря о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, Рубинян выразил надежду, что стороны смогут достичь необходимых результатов.

Он напомнил, что Армения и Азербайджан уже смогли договориться по базовым принципам мира - это признание территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации, разблокирование региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета.

"Если уже согласованные главами двух стран принципы мы сможем вписать в соглашение, то очень быстро можно будет достичь мира", - сказал Рубинян.

Говоря о нормализации отношений Армении с Турцией, он отметил, что в таком чувствительном вопросе самое главное - это реализация достигнутых соглашений.

По его словам, если в будущем между Арменией и Турцией будут подписаны договоренности, необходимо чтобы они были реализованы.

Рубинян заявил, что несмотря на то, что уровень доверия народов друг к другу находится на невысоком уровне, стороны стремятся к нормализации отношений.

"Мы продолжаем этот процесс, и я надеюсь, что мы с Сердаром Кылыджем достигнем той цели, которую поставили вместе - полной нормализации отношений между Арменией и Турцией и установления дипотношений", - подытожил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rubinyan: Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişinin əsas prinsipləri üzrə razılığa gələ biliblər

Самое важное

Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi