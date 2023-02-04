Россияне побили пятилетний рекорд по выездам в страны Средней Азии, Армению и Монголию

Граждане России в 2022 году выехали за границу 24,3 млн раз.

Граждане России в 2022 году выехали за границу 24,3 млн раз.

Как передает Report , об этом пишет издание "Новая газета Европа" со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

Россияне побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. В первый год войны граждане РФ выехали в соседние государства и страны СНГ 8,4 млн раз ― на 4,7 млн больше, чем в "ковидном" 2021-м.

Пик отъездов пришелся на третий квартал, когда была объявлена мобилизация. Только за июль-сентябрь в эти страны выехали 3,5 млн раз. В октябре-декабре ― еще 2,1 млн.

За год число выехавших в Монголию увеличилось на 989%, в Грузию - на 475%, в Казахстан - на 234%, в Таджикистан - на 212%, в Узбекистан - на 99%. В 2022 году число отбывших в Азербайджан граждан России увеличилось на 86% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло в два раза и превысило 100 тысяч. Также увеличилось число выездов россиян в Таиланд, Шри-Ланку, Индию и Объединенные Арабские Эмираты.