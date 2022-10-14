О нас

Россия запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории

Россия запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории МИД России в пятницу направил в посольство Черногории в Москве ноту о запрете на въезд в РФ министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, заместителю премьер-министра по политической системе, министру обороны республики Рашко Коневичу и бывшему д
В регионе
14 октября 2022 г. 14:10
Россия запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории

МИД России в пятницу направил в посольство Черногории в Москве ноту о запрете на въезд в РФ министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, заместителю премьер-министра по политической системе, министру обороны республики Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Черногории Саво Кентере.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"14 октября в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что данная мера является ответом на принятое в сентябре этого года черногорской стороной "очередное враждебное решение объявить персонами нон грата дипломатов посольства России в Подгорице".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi