Россия запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории

МИД России в пятницу направил в посольство Черногории в Москве ноту о запрете на въезд в РФ министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, заместителю премьер-министра по политической системе, министру обороны республики Рашко Коневичу и бывшему д

МИД России в пятницу направил в посольство Черногории в Москве ноту о запрете на въезд в РФ министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, заместителю премьер-министра по политической системе, министру обороны республики Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Черногории Саво Кентере.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"14 октября в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что данная мера является ответом на принятое в сентябре этого года черногорской стороной "очередное враждебное решение объявить персонами нон грата дипломатов посольства России в Подгорице".