Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии в Москве

Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры.

Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля", - говорится в заявлении дипведомства.

Австрийскому послу в МИД была вручена соответствующая нота российской стороной.

Ранее Австрия объявила нежелательным нахождение в стране четырех российских дипломатов.