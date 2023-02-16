Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии в Москве

Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля", - говорится в заявлении дипведомства.
Австрийскому послу в МИД была вручена соответствующая нота российской стороной.
Ранее Австрия объявила нежелательным нахождение в стране четырех российских дипломатов.