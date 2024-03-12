Россия ввела санкции против премьеров и министров Литвы, Латвии и Эстонии

МИД России запретило въезд в страну для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В список включены министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

МИД России запретило въезд в страну для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В список включены министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

В стоп-листе также указаны премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Также российские санкции затронули министров иностранных дел, министров обороны, главнокомандующих вооруженных сил, глав ведомств и бывших президентов. Ведомство сообщило, что причиной включения в список стала "враждебная политика государств Прибалтики в отношении России" и подчеркнуло, что готово его расширить в любой момент.