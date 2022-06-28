О нас

Россия включила жену и дочь Байдена в санкционный список

Россия включила жену и дочь Байдена в санкционный список МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну еще 25 американцам.
В регионе
28 июня 2022 г. 13:10
Россия включила жену и дочь Байдена в санкционный список

МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну еще 25 американцам.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса", — говорится в сообщении ведомства.

В список попали в том числе супруга резидента США Джо Байдена Джилл Байден, его дочь Эшли Байден, члены Сената, сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов.

В мае Россия закрыла въезд сразу 936 американским гражданам, в том числе политикам, чиновникам, высшим должностным лицам. В "стоп-листе" оказались американский актер Морган Фриман и генеральный директор "Dreamworks Animation" Джеффри Катценберг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya Baydenin həyat yoldaşı və qızına sanksiya qoyub

Другие новости из категории

Эрдоган: Мы продолжаем наши инициативы по прекращению войны в Украине
Эрдоган: Мы продолжаем наши инициативы по прекращению войны в Украине
28 июня 2022 г. 13:06
Эрдоган: Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО с учетом позиции Турции
Эрдоган: Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО с учетом позиции Турции
28 июня 2022 г. 13:03
В Новороссийске введен режим ЧС из-за обнаруженного в море фугаса
В Новороссийске введен режим ЧС из-за обнаруженного в море фугаса
28 июня 2022 г. 12:41
В Грузии COVID-19 заразилось свыше тысячи человек за неделю
В Грузии COVID-19 заразилось свыше тысячи человек за неделю
28 июня 2022 г. 12:13
РФ за два дня выпустила по Украине ракеты стоимостью 150-220 млн долларов
РФ за два дня выпустила по Украине ракеты стоимостью 150-220 млн долларов
28 июня 2022 г. 12:00
Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится 1 июля
Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится 1 июля
28 июня 2022 г. 11:17
Президент Туркменистана встретился с руководителями турецких компаний
Президент Туркменистана встретился с руководителями турецких компаний
28 июня 2022 г. 11:02
Украина предложила новый коридор для вывоза зерна
Украина предложила новый коридор для вывоза зерна
28 июня 2022 г. 10:58
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
ВСУ отразили наступления ВС России сразу на четырех направлениях
ВСУ отразили наступления ВС России сразу на четырех направлениях
28 июня 2022 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi