Россия включила жену и дочь Байдена в санкционный список

МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну еще 25 американцам.

МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну еще 25 американцам.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса", — говорится в сообщении ведомства.

В список попали в том числе супруга резидента США Джо Байдена Джилл Байден, его дочь Эшли Байден, члены Сената, сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов.

В мае Россия закрыла въезд сразу 936 американским гражданам, в том числе политикам, чиновникам, высшим должностным лицам. В "стоп-листе" оказались американский актер Морган Фриман и генеральный директор "Dreamworks Animation" Джеффри Катценберг.