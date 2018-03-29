Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Россия начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в ходе выставки ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

В минувшем декабре президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет.

Кроме того, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства.

Как заявлял министр обороны Армении Виген Саркисян, Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие "стратегического сдерживания".