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Россия снимет ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

Россия снимет ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.
В регионе
16 апреля 2022 г. 11:55
Россия снимет ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

"По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики",- говорится в сообщении.

Снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок, послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках, отметили в Роспотребнадзоре.

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