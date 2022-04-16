Россия снимет ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

"По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики",- говорится в сообщении.

Снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок, послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках, отметили в Роспотребнадзоре.