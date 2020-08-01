Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю

Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва-Женева– Москва", - говорится в сообщении.

Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю, уточнили в оперативном штабе.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.