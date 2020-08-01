О нас
Report Georgia

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю
В регионе
1 августа 2020 г. 15:01
Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории  РФ под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту  Москва-Женева– Москва", - говорится в сообщении.

Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю, уточнили в оперативном штабе.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
В России за сутки умерли 95 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 95 пациентов с коронавирусом
1 августа 2020 г. 12:08
В аэропорту Москвы бензовоз протаранил самолет
В аэропорту Москвы бензовоз протаранил самолет
1 августа 2020 г. 11:40
Число случаев коронавируса в Армении приближается к 39 тысячам
Число случаев коронавируса в Армении приближается к 39 тысячам
1 августа 2020 г. 11:28
В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом
В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом
1 августа 2020 г. 10:40
Президент Грузии поздравила мусульман страны
Президент Грузии поздравила мусульман страны
31 июля 2020 г. 22:53
Более 600 россиян вернулись домой из Азербайджана
Более 600 россиян вернулись домой из Азербайджана
31 июля 2020 г. 15:48
Жену украинского рэпера задержали в России по подозрению в его убийстве
Жену украинского рэпера задержали в России по подозрению в его убийстве
31 июля 2020 г. 15:38
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса
31 июля 2020 г. 12:30
Число зараженных COVID-19 в Грузии возросло
Число зараженных COVID-19 в Грузии возросло
31 июля 2020 г. 12:04

Последние новости

15:30
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса Другие страны
15:01
Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной В регионе
14:52
В Израиле пройдет акция в поддержку Азербайджана Диаспора
14:45
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ  В регионе
14:30
Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе Туризм
14:05
Резервный фонд президента увеличивается Финансы
13:57
Погода в Азербайджане на воскресенье Экология
13:33
Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ Другие страны
13:30
Европейские спутники будут контролировать выбросы углекислого газа Экология
13:18
Бакинская полиция расследовала действия сотрудников патрульной службы Происшествия
12:53
Замминистра сельского хозяйства покинул пост АПК
12:48
ФотоВ США 10-летний азербайджанец получил премию президента за особые успехи в учебе Наука и образование
12:45
В Сумгайыте найдено тело одного из утонувших подростков Происшествия
12:40
В Азербайджане сокращаются расходы на обслуживание внешнего госдолга Финансы
12:35
ФотоВидеоВ Баку задержаны 7 человек за незаконный убой скота Происшествия
Вся новостная лента