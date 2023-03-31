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Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении

Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении Поставки молочной продукции из Армении в Россию прекратятся с 5 апреля.
В регионе
31 марта 2023 г. 18:46
Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении

Поставки молочной продукции из Армении в Россию прекратятся с 5 апреля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по итогам проверок, выявивших многочисленные нарушения, Россельхознадзор попросил армянскую ветеринарную службы приостановить сертификацию товаров для экспорта со всех предприятий страны.

Инспекция молокоперерабатывающих предприятий проводилась с 20 по 24 марта. Она показала, что ветеринарная служба республики не может гарантировать безопасность продукции для российских потребителей.

Возможность возобновления поставок стороны будут обсуждать дополнительно. Перед этим армянская сторона должна провести работу по устранению выявленных нарушений.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ermənistandan süd məhsullarının idxalını dayandıracaq

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