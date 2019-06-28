Россия пригласила Трампа на юбилей победы в Великой Отечественной войне

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Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года", - заявил Ю.Ушаков.

По его словам, американский лидер отреагировал "очень позитивно".

Отметим, что в 75-летие победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в России в 2020 году.