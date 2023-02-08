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Россия отправит дополнительную группу спасателей в Турцию

Россия отправит дополнительную группу спасателей в Турцию Россия направит в Турцию дополнительную группу спасателей. На данный момент идет подготовка спасателей к вылету в зону чрезвычайной ситуации.
В регионе
8 февраля 2023 г. 10:44
Россия отправит дополнительную группу спасателей в Турцию

Россия направит в Турцию дополнительную группу спасателей. На данный момент идет подготовка спасателей к вылету в зону чрезвычайной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МЧС рФ.

"Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группу спасателей", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что российская сторона отправила помощь Турции - семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф.

Отметим, что по последним данным, число погибших в Турции достигло почти 5,9 тыс.

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