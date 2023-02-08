При землетрясении в Турции погибли почти 5 900, ранены около 35 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, достигло 5 894 человек.

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, достигло 5 894, ранения получили 34 810 человек.

Как передает Report , об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.

По его словам, землетрясение разрушило 5775 зданий.

"Из-под завалов было спасено более 8 000 человек. К поисково-спасательным операциям привлечены 6 218 человек, планируется подключить к этим работам еще 1 500 спасателей", - добавил Ф.Октай.

Разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.