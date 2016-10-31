Россия не оставит без ответа отправку батальонов НАТО в Польшу и Прибалтику

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Россия не оставит без ответа отправку четырех батальонов НАТО в Польшу и страны Прибалтики в начале 2017 года.

Как передает Report, об этом заявил постпред России в НАТО Александр Грушко газете "Известия".

"Со времени саммита НАТО в Уэльсе встречи стран альянса на министерском уровне происходят в целом "по накатанной" и, к сожалению, без каких-либо позитивных сигналов для российско-натовских отношений. Данный курс все больше приобретает долгосрочный характер. В частности, в рамках так называемого укрепления восточного "фланга" альянса идет формирование "усиленных" многонациональных контингентов батальонного уровня, которые в начале 2017 года будут развернуты в странах Балтии и Польше, - сказал Грушко.

Он отметил, что "принимаемые НАТО меры не останутся без ответа". Дипломат также подчеркнул, что альянс усиливает свое присутствие в районе Черного моря.

"Рассматриваются предложения о создании некой "рамочной" бригады в Румынии, а также конкретные варианты расширения натовского присутствия в Черном море", - добавил постпред РФ в НАТО.

По его словам, "пугая общественность перемещениями в международных водах российских кораблей, следующих в Средиземноморье для выполнения антитеррористических задач, натовцы, и прежде всего США, продолжают активное освоение черноморской акватории своими многофункциональными боевыми платформами, которые имеют серьезный ударный и противоракетный потенциал".