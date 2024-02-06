Россия не исключает выхода из Арктического совета

Россия не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам государства.

Россия не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам государства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов.

"Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", - сказал дипломат.

По словам Корчунова, совет функционирует "на самых малых оборотах". Норвегия, которая сейчас председательствует в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.

Арктический совет учредили в 1996 году, это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. Но в марте 2022 года страны Запада приостановили участие в знак протеста против событий в Украине. В мае 2023 года председательство передалось Норвегии.