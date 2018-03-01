Россия может прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Власти России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили источники в профильных российских ведомствах.

По их словам, политизация позиции ЕСПЧ при рассмотрении жалоб против России возрастает.

При этом отмечается, что "аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание".