Россия или Запад – думы Пашиняна или очередная попытка затянуть процесс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас фактически остался между Россией и Западом, а принять решений сам не может.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас фактически остался между Россией и Западом, а принять решений сам не может.

Об этом Report сказал политолог, профессор Алимурад Ибрагимов.

По его мнению, обе стороны сейчас пытаются усилить влияние на Ереван: "За последний месяц в России несколько раз распространялись новости о визите Пашиняна в Москву, однако премьер-министр все еще в Москву не поехал. Очевидно, президент России Владимир Путин хочет получить от Армении официальное обязательство, что она будет поддерживать Кремль в войне против Украины. То, что встреча до сих пор не состоялась, свидетельствует о том, что Пашинян остался меж двух огней. А проводить сбалансированную политику он не может".

По словам политолога, Пашинян может повести себя так, чтобы конкретные результаты в Брюсселе не были достигнуты: "Не исключено, что вчерашняя акция в Армении служила именно этой цели. Глава правительства намерен отказаться от подписания предложенных ему документов под предлогом митинга, внутренней ситуации. В любом случаев вчерашний митинг – не решающий фактор. Ведь в стране до сих пор было много таких протестов. К тому же в Армении сейчас нет реальной оппозиции действующей власти. Все зависит от воли Пашиняна. Если он захочет, может подписать документы. Это знают и в Европе. Особо отмечу, что оба сценария выгодны для нас. Подписание премьер-министром представленных документов, безусловно, отвечает нашим интересам. Однако и обратное этому – преимущество для нас, потому что деструктивная политика Армении будет в очередной раз разоблачена. Это, несомненно, должно расцениваться как наш дипломатический успех".

А.Ибрагимов полагает, что Н.Пашинян хватается за соломинку: "Хотя власти, предшествовавшие нынешней, знали, что рано или поздно Азербайджан освободит Карабах, они проявляли упрямство. Пашинян сейчас продолжает ту же риторику. Он не может принимать решений. Надеется, что в будущем сложится благоприятная обстановка. С большой долей вероятности документы, которые сегодня представят Пашиняну, отвечают интересам Азербайджана. Об этом свидетельствуют заявления официальных лиц Евросоюза. Разумеется, рано или поздно договор будет подписан, документы будут определены. Просто, как я уже говорил, Пашинян пытается затянуть процесс".

Отметим, что оппозиция Армении 5 апреля провела в Ереване митинг. Акция, состоявшаяся накануне встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, расценивается как очередное политическое шоу властей. Этим Н.Пашинян пытается застраховаться от возможных сценариев в ходе переговоров, опираясь на общественное мнение. В Армении во время всех руководителей такие сценарии широко применялись для затягивания переговорного процесса. Однако и Пашинян, и его западные покровители прекрасно знают, что карабахская проблема уже решена. Назад пути нет, а попытки выдвигать дополнительные условия не дадут никакого эффекта. Рано или поздно должна начаться работа над мирным договором, делимитацией границ, открытием коммуникаций и др. вопросами. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для Армении.