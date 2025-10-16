Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

Россия и Таджикистан продолжают активные переговоры о вовлечении российских компаний в совместные проекты по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана.

Как передает Report, об этом сообщило правительство России по итогам встречи вице-премьера России Александра Новака с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой на полях Российской энергетической недели.

"Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана", - сообщает правительство России.