    Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 19:44
    Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

    Россия и Таджикистан продолжают активные переговоры о вовлечении российских компаний в совместные проекты по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана.

    Как передает Report, об этом сообщило правительство России по итогам встречи вице-премьера России Александра Новака с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой на полях Российской энергетической недели.

    "Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана", - сообщает правительство России.

