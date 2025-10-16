Rusiya və Tacikistan neft yataqlarının birgə işlənməsini müzakirə edir
Region
- 16 oktyabr, 2025
- 20:08
Rusiya və Tacikistan Rusiya şirkətlərinin Tacikistanda birgə neft yataqlarının işlənməsi layihələrinə cəlb edilməsi ilə bağlı fəal danışıqları davam etdirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksandr Novak ilə Tacikistanın energetika və su ehtiyatları naziri Daler Juma arasında Rusiya enerji həftəsi çərçivəsində keçirilən görüşdən sonra Rusiya hökuməti məlumat verib.
"Tacikistan ərazisində neft yataqlarının birgə işlənməsi layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr davam edir", - Rusiya hökumətindən bildirilib.
