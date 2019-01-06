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    Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Военно-морские силы России и Ирана планируют провести совместные учения в Каспийском море. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как в воскресенье сообщило агентство Mehr, заявил командующий иранских ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади.

    По данным агентства, он заявил, что совместные учения будут способствовать повышению уровня стратегического и тактического сотрудничества между двумя странами на море. Ханзади уточнил, что учения будут включать в себя отработку тактических и спасательных операций, а также операций по борьбе с морским пиратством.

    Ханзади не назвал дату планируемых учений, но указал, что они пройдут "в ближайшем будущем".

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