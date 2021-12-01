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Россия и Иран обсуждают вопрос ратификации конвенции о правовом статусе Каспия

Россия и Иран обсуждают вопрос ратификации конвенции о правовом статусе Каспия Москва и Тегеран в своих контактах активно возвращаются к обсуждению вопроса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
В регионе
1 декабря 2021 г. 13:06
Россия и Иран обсуждают вопрос ратификации конвенции о правовом статусе Каспия

Москва и Тегеран в своих контактах активно возвращаются к обсуждению вопроса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на правительственном часе в Совете Федерации.

"В Астрахани, когда пришла очередь России, проводился Прикаспийский саммит. В астраханском Кремле этот саммит состоялся, он оказался продуктивным - заложил основу для завершения работы над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, которую уже четыре страны ратифицировали. Остался только Иран, они попросили паузу, потому что у них была предвыборная кампания, сейчас мы к этой теме возвращаемся", - сказал министр.

Он пояснил, что, согласно документу, пять прикаспийских государств берут на себя всю полноту ответственности за происходящее на этом пространстве, а на Каспийском море не допускается присутствие вооруженных сил иностранных государств. "Это очень своевременное решение, учитывая те аппетиты, которые некоторые наши западные коллеги испытывают ко всему постсоветскому пространству и особенно в отношении Каспийского моря", - добавил Лавров.

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Версия на английском языке Russia, Iran mull ratification of Convention on legal status of Caspian Sea

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