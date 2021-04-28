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Россия готовится представить список недружественных стран

Россия готовится представить список недружественных стран Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия скоро представит список недружественных стран, и ждать осталось недолго
В регионе
28 апреля 2021 г. 07:01
Россия готовится представить список недружественных стран

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия скоро представит список недружественных стран, и ждать осталось недолго.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что готовится список недружественных России государств. В этот перечень точно войдут США. Недружественным странам, вошедшим в список, запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия зарубежных стран.

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