​Российского депутата гранатой взорвал муж-спецназовец - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Выяснились новые подробности конфликта в Новосибирске, в котором погибли депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Оксана Бобровская и ее муж.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

Согласно информации, супруг депутата служил в спецназе. Он и привел в действие гранату Ф-1.

Также сообщается, по предварительной информации, причиной такого поведения стали подозрения мужа в измене жены.

Взрыв произошел в салоне автомобиля Toyota RAV4 возле дома 49 по улице Татьяны Снежиной.

«В салоне обнаружены два трупа», - сообщил портал FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.