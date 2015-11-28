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    ​Российского депутата гранатой взорвал муж-спецназовец - ФОТО - ВИДЕО

    Причиной такого поведения стали подозрения мужа в измене жены

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Выяснились новые подробности конфликта в Новосибирске, в котором погибли депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Оксана Бобровская и ее муж.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

    Согласно информации, супруг депутата служил в спецназе. Он и привел в действие гранату Ф-1.

    Также сообщается, по предварительной информации, причиной такого поведения стали подозрения мужа в измене жены.

    Взрыв произошел в салоне автомобиля Toyota RAV4 возле дома 49 по улице Татьяны Снежиной.

    «В салоне обнаружены два трупа», - сообщил портал FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

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