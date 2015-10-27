Российский военнослужащий погиб в Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России подтвердило гибель в результате суицида военнослужащего-контрактника на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Военнослужащий-контрактник, проходивший службу на авиабазе Хмеймим в качестве технического специалиста, покончил с собой во время отдыха после дежурства. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств трагедии", - заявили в военном ведомстве. Имя солдата не уточняется.