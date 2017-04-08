 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российские ВКС получат перспективный ЗРК С-500

    Поставки ожидаются в ближайшее время

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Российские Воздушно-космические силы ожидают поставку перспективного зенитного ракетного комплекса С-500.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

    "Идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", - заявил он.

    Он также отметил, что ВКС ежегодно получают по пять комплексов зенитных ракетных систем С-400.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi