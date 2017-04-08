Российские ВКС получат перспективный ЗРК С-500

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Российские Воздушно-космические силы ожидают поставку перспективного зенитного ракетного комплекса С-500.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", - заявил он.

Он также отметил, что ВКС ежегодно получают по пять комплексов зенитных ракетных систем С-400.