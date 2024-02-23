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Российские депутаты высказались о заморозке участия Армении в ОДКБ

Российские депутаты высказались о заморозке участия Армении в ОДКБ Заморозив участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министр Никол Пашинян предал не только свою страну, но и Россию.
В регионе
23 февраля 2024 г. 18:28
Российские депутаты высказались о заморозке участия Армении в ОДКБ

Заморозив участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министр Никол Пашинян предал не только свою страну, но и Россию.

Как сообщает Report, об этом депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил NEWS.ru.

По словам парламентария, таким образом Пашинян пытается переложить всю ответственность за происходящие события на Россию.

"Это человек, который изменил всему и вся, в том числе своей стране, своему народу. Думаю, уберут его скоро, что тут еще можно сказать. Теперь он перекладывает всю ответственность на Россию. Россия Армении тогда пришла на помощь. Это предатель не только Армении, но и России",- добавил Соболев.

Российский сенатор Айрат Гибатдинов в свою очередь пояснил NEWS.ru, что премьер-министр Армении Никол Пашинян "ведет свою игру", объявляя о приостановке участия Еревана в ОДКБ.

"До определенного момента руководство Армении не высказывало вопросов по поводу качества исполнения обязательств в рамках ОДКБ. Когда ситуация в Карабахе обострилась, российские миротворцы организовали эвакуацию желающих [покинуть регион]. Несмотря на то что два года назад состоялся диалог, который подтвердил, что обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах, сейчас Пашинян пытается вести игру и переложить свою ответственность на Россию", - подчеркнул Гибатдинов.

NEWS.ru также приводит цитату из Telegram-канала политолога Сергея Маркова, который отмечает, что руководство Армении предательски поступило по отношению к России, заморозив свое участие в ОДКБ.

По его словам, теперь главным союзником Москвы на Южном Кавказе становится Азербайджан.

Марков считает, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон после состоявшихся между ними переговоров составили заговор с целью изгнать Россию из региона и создать там французские военные базы.

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Версия на английском языке Russian MPs comment on suspension of Armenia's participation in the CSTO

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