Российская IrAero запустит рейсы из Омска в Баку со 2 апреля

Российская авиакомпания "Ираэро" запустит со 2 апреля рейс из Омска в Баку.
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"Авиакомпания IRAERO открыла продажу билетов на рейс Омск - Баку. Первый рейс в столицу Азербайджана состоится 2 апреля. Полетная программа заявлена до 22 октября", - сказал собеседник агентства, отметив, что последний раз прямое авиасообщение между этими городами действовало в 2014 году.
Рейсы будут выполняться раз в неделю на "Суперджет-100". В Омск самолет будет прибывать во вторник в 02:50 и отправляться в обратном направлении около 04:00 по местному времени.
Время в пути составляет три с половиной часа.