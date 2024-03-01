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Российская IrAero запустит рейсы из Омска в Баку со 2 апреля

Российская IrAero запустит рейсы из Омска в Баку со 2 апреля Российская авиакомпания "Ираэро" запустит со 2 апреля рейс из Омска в Баку.
В регионе
1 марта 2024 г. 07:12
Российская IrAero запустит рейсы из Омска в Баку со 2 апреля

Российская авиакомпания "Ираэро" запустит со 2 апреля рейс из Омска в Баку.

Как передает Report, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Омского аэропорта. Этот рейс станет первым по этому направлению за 10 лет.

"Авиакомпания IRAERO открыла продажу билетов на рейс Омск - Баку. Первый рейс в столицу Азербайджана состоится 2 апреля. Полетная программа заявлена до 22 октября", - сказал собеседник агентства, отметив, что последний раз прямое авиасообщение между этими городами действовало в 2014 году.

Рейсы будут выполняться раз в неделю на "Суперджет-100". В Омск самолет будет прибывать во вторник в 02:50 и отправляться в обратном направлении около 04:00 по местному времени.

Время в пути составляет три с половиной часа.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “ IrAero” şirkəti aprelin 2-dən Omskdan Bakıya uçuşlara başlayacaq

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