РФ провела учения по нанесению массированного ядерного ответного удара

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника. Президент Владимир Путин из ситуационного центра наблюдал за ежегодными учениями наземных, морских и авиационных стр

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника. Президент Владимир Путин из ситуационного центра наблюдал за ежегодными учениями наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал "России 24".

ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Он заслушал доклад министра обороны Сергей Шойгу. Как сообщили в Кремле, по полигону "Кура" на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева" из Баренцева моря. Также использовались самолеты дальней авиации Ту-95МС, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В ходе учений проверили "подготовленность органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками". "Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - заявили в Кремле.